Di Lorenzo come Maradona, due scudetti con il Napoli da capitano: l'addio ad un passo in estate negato da Conte

Di Lorenzo lo ha rifatto, due anni dopo alza di nuovo lo scudetto con la fascia al braccio: Conte lo ha convinto a rimanere ed ha avuto ragione.

Un anno fa, di questi tempi, Giovanni Di Lorenzo era sul punto di lasciare il Napoli con anche diverse polemiche che ruotavano attorno alla sua situazione. Ora si è ritrovato invece ad alzare allo Stadio Maradona la coppa dello scudetto da capitano.

Chissà allora se tra le mille emozioni che ha vissuto e continuerà a vivere nei prossimi giorni, Di Lorenzo non pensi anche alla sliding door della scorsa estate, quando ormai la sua avventura al Napoli sembrava essere terminata.

Il difensore è stato, come era successo nella stagione 2022/2023, uno dei protagonisti della vittoria e chiave tattica fondamentale per Antonio Conte in questi mesi.

Ed è proprio grazie alla volontà del tecnico che Di Lorenzo è rimasto al Napoli; quasi come fosse un regalo da parte di Conte al giocatore, che senza la su ferra volontà di trattenerlo, non avrebbe "raggiunto" il traguardo centrato oltre trent'anni fa da Diego Armando Maradona.