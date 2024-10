Di Gregorio tra Inter e Juventus: "L'addio ai nerazzurri? Una furbata di Galliani. Prima arrivavano solo offerte dalla C"

L'intervista a Di Gregorio prima del derby d'Italia: "Nessun rancore verso l'Inter, mi è stata vicina quando ho perso mio padre".

Non è arrivato fino alla prima squadra ma Michele di Gregorio ha un legame vero con l'Inter, visto che è cresciuto lì da ragazzo ed è stato di proprietà nerazzurra fino a poco tempo fa.

Il portiere della Juventus ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui racconta ciò che non ha funzionato in passato e come è arrivato fino a questi livelli, passando anche da alcuni errori di valutazione: "Pensavo di essere già pronto per la Serie B, ma arrivavano solo offerte dalla C".

Domenica proteggerà la porta bianconera a San Siro dopo aver scontato il turno di squalifica in Champions League.

Una partita comunque particolare per Di Gregorio visto il passato in nerazzurro: "Non porto rancore. L’Inter ha fatto per me qualcosa che non potrò mai dimenticare, starmi a vicino quando, a 13 anni, ho perso mio padre".