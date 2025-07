Di Gregorio certezza della Juventus: super anche al Mondiale per Club

Michele Di Gregorio ha completato il grande salto regalandosi un Mondiale per Club da protagonista: la Juve, tra i pali, ha trovato un nuovo numero uno.

Se alla Juventus il Mondiale per Club ha regalato qualche nota lieta azzerata dall'amarezza causata dall'eliminazione agli ottavi per mano del Real Madrid, Igor Tudor può comunque sorridere per certezze destinate a tornare utilissime già a partire dalla prossima stagione.

Una di esse la si registra tra i pali, dove Michele Di Gregorio ha completato il grande salto stagionale offrendo un rendimento di alto profilo anche negli USA.

Dal Monza alla Signora: per il nuovo numero uno bianconero, step compiuto e crescita consolidata.