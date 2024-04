Tuttosport - Di Gregorio-Juventus: può essere l'erede di Szczesny

La Juventus ha individuato in Michele Di Gregorio il successore di Szczesny, in scadenza nel 2025: il Monza chiede 20 milioni.

La Juventus prepara il restyling tra i pali. Il nome individuato da Madama per mettere in atto il passaggio di testimone con Wojciech Szczesny è quello di Michele Di Gregorio, tra i protagonisti della scalata del Monza.

Lo rivela 'Tuttosport', spiegando come Cristiano Giuntoli si sia mosso per capire quali margini esistono nell'ottica di un eventuale affare coi brianzoli per il portiere classe '97 scuola Inter.

Di Gregorio, nei piani dei bianconeri, arriverebbe in estate per poi raccogliere l'eredità del collega polacco nel 2025.