Di Gregorio alla Juventus, titolare o secondo: chi va via tra Szczesny e Perin nel 2024, le ultime

Cosa succede con l'acquisto di Di Gregorio? Come cambia la gerarchia dei portieri bianconeri per la stagione 2024/2025.

Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma il destino di Michele Di Gregorio sembra ormai essere Torino. Dopo essere stato nominato MVP dei portieri di Serie A per l'annata 23/24, l'estremo difensore milanese si trasferirà alla Juventus per provare a vincere un trofeo e giocare in Champions League.

Dopo aver giocato in Serie C e in Serie B ed aver esordito in A solamente nel 2022, per Di Gregorio ci sarà il grande passo della carriera.

Tra i tre portieri bianconeri, eventualmente, per le prossime annate, Di Gregorio è al centro della questione sul ruolo da titolare o vice.