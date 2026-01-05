Di Canio polemico su Atalanta-Roma: "Scalvini? Il goal annullato a Scamacca è lo scandalo più grosso degli ultimi trent'anni"

Non si placano le polemiche dopo Atalanta-Roma, decisa da un discusso goal di Scalvini e che ha visto un'altra rete annullata a Scamacca in seguito a lunga revisione del Var.
Il dibattito sulla partita di Bergamo si è acceso ulteriormente durante la trasmissione 'Sky Calcio Club' con un vivace scambio di opinioni tra Fabio Caressa e Paolo Di Canio.
In particolare l'ex capitano della Lazio ha sottolineato la regolarità del goal di Scalvini ma anche della seconda rete dell'Atalanta, il cui annullamento è stato definito da Di Canio "lo scandalo più grosso degli ultimi trent'anni".