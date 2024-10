Di Canio ha analizzato il ritorno di Lukaku in Serie A: "Appesantito, si vede. Lo dico da tre anni"

L'opinionista, che in passato aveva parlato di Lukaku come 'panterone moscione', torna a parlare del belga: "Un gigante buono, non è cattivo".

Dopo il tonfo di Verona, il Napoli è diventata la regina della Serie A. Primo posto dopo il sesto turno per la squadra partenopea, che con Antonio Conte sogna nuovamente lo Scudetto dopo il terribile 2023/2024. Senza coppe europee e le gare ogni tre giorni, la squadra azzurra sembra essere attualmente la prima contendente al trono dell'Inter.

L'attacco segna, così come gli altri reparti, dando vita ad una squadra in grado di puntare con grande decisione al successo dell'annata 24/25. Buona partenza anche per Romelu Lukaku, autore di due reti e due assist nei primi quattro incontri (più un assist in Coppa Italia).

Nonostante i dati incoraggianti, Paolo Di Canio non riesce ad apprezzare l'operato dell'attaccante belga. Più volte critico nei confronti di Lukaku in passato, anche questa volta l'opinionista non è stato da meno.