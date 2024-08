Di Biagio raggiunge Mancini in Arabia Saudita: è il nuovo tecnico dell'Under 21

È ufficiale la nomina di Luigi Di Biagio a commissario tecnico dell'Under 21 dell'Arabia Saudita: una scelta dettata dalla volontà di Roberto Mancini.

Il movimento saudita si tinge ulteriormente d'azzurro: dopo la nomina di Roberto Mancini a commissario tecnico della nazionale maggiore, ora è il turno di Luigi Di Biagio.

L'ex centrocampista è stato ufficializzato nel ruolo di allenatore della squadra Under 21, a poco meno di un anno dal termine dell'ultima esperienza in panchina.

Per Di Biagio una nuova avventura da selezionatore dopo quelle andate in scena nelle giovanili dell'Italia e, per un brevissimo periodo, anche con la squadra maggiore.