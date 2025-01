Dopo una vita da commissario tecnico della Nazionale francese, Deschamps ha deciso di terminare la sua avventura.

Didier Deschamps ha deciso di lasciare la Francia dopo 14 anni alla guida della Nazionale.

Come riferisce l'Equipe, il commissario tecnico, vincitore del Mondiale nel 2018 si dimetterà dopo la Coppa del Mondo in programma nel 2026 che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti.

La scelta di Deschamps è ormai stata presa e non cambierà a prescindere da quelli che saranno i risultati della squadra nella competizione. Sarà un passaggio storico visto i trascorsi dell'allenatore sulla panchina della Nazionale francese e i risultati ottenuti.

Deschamps è arrivato nell'estate del 2012, per succedere a Laurent Blanc, sconfitto ai quarti dell'europeo.