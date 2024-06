Deschamps e la frecciatina al Milan: “La tournée in Australia in pieno ritiro della nazionale non è molto simpatica”

Il CT della Francia spaventa Juve e Milan: "Rabiot è libero e ha molta scelta. Theo-Milan, non c’è lo stesso entusiasmo. Pogba può tornare in campo".

La Francia ci riprova. Dopo la finale persa in casa nel 2016 contro il Portogallo ai tempi supplementari e l’eliminazione a sorpresa agli ottavi nel 2021, i ‘Blues’ ripartono con l’obiettivo di piazzarsi nuovamente sul trono d’Europa.

Una missione non certamente impossibile alla luce della qualità di una squadra tra quelle in pole nell’ipotetica griglia di partenza a undici giorni dal via di Euro 2024.

La formazione campione del mondo in Russia nel 2018 e vice campione del mondo in carica dopo la finale persa in Qatar contro l’Argentina è pronta.

A confermarlo è il commissario tecnico Didier Deschamps in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.