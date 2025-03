Verso il derby di Coppa Italia, chi gioca Milan-Inter: Leao, Joao Felix, Gimenez, Bastoni, Dumfries, Lautaro Martinez

Milan e Inter sono pronte a sfidarsi per la quarta volta in questa stagione: chi gioca il primo atto delle semifinali di Coppa Italia.

Si accendono i riflettori a San Siro in vista del primo dei due atti valevoli per le semifinali di Coppa Italia: Milan e Inter sono pronte a sfidarsi per la quarta volta in questa stagione, con due dei tre precedenti che hanno sorriso ai rossoneri.

Il clima, però, è ben diverso all'interno dei due spogliatoi, con la formazione guidata da Sergio Conceição che è quasi obbligata a centrare la finale, rischiando seriamente di rimanere fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione.

Tra le fila di Simone Inzaghi, invece, si respira un'aria del tutto differente, con il primo posto in campionato e con i quarti di finale di Champions League raggiunti grazie al successo degli ottavi contro il Feyenoord.

Ma chi gioca nel derby della Madonnina valido per la semifinale di andata? Chi invece non ci sarà a causa infortunio? Di seguito le scelte degli allenatori.