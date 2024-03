Depay non segnava in Champions League da una vita: l'ultimo goal aveva eliminato la Juventus

Decisivo per portare Atletico Madrid-Inter ai supplementari, l'olandese si è ripetuto dopo 4 anni: non segnava da Juventus-Lione 2020.

Proprio lui, per dirla alla Sandro Piccinini. Proprio Memphis Depay. Se si parla di personaggi inattesi, almeno per quanto riguarda la capacità di essere decisivo in un Atletico Madrid-Inter di un ottavo di finale di Champions League, beh, l'olandese era certamente ai primi posti.

Depay è un attaccante, una seconda punta. Ma in pratica ha avuto confidenza estrema con il goal solo in Eredivisie e in Ligue 1, floppando di brutto al Manchester United e faticando pure al Barcellona. Con un rendimento "normale" anche all'Atletico Madrid, sia in Liga che in Europa.

Per cui è quasi ironico che proprio lui, proprio Depay, sia stato l'uomo che ha negato all'Inter la possibilità di andarsene ai quarti di finale. Lui che in Champions League non segnava da una vita. Beffa del destino, sempre contro un'italiana.