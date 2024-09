Dennis Man stella del Parma: scartato dal Manchester City, ora lo seguono Borussia Dortmund, Ajax e Lione

Il Parma si gode Dennis Man: super inizio di stagione. A 13 anni fu scartato dal Manchester City, ora lo vogliono in tanti.

Nel Parma che ha iniziato la stagione con ottimi risultati e soprattutto prestazioni, fermata per ora solo dal Napoli ma nel finale con due uomini in meno, c'è chi si sta mettendo particolarmente in mostra.

Ovvero Dennis Man; l'attaccante rumeno era già stato protagonista della promozione in Serie A nella passata stagione e si sta confermando anche nel massimo campionato.

All'età di 13 anni fu scartato dal Manchester City: delusione però superata da parte del 26enne che adesso è seguito da diversi club in giro per l'Europa.

Sulle sue traccie infatti, riferisce Tuttosport, ci sono Lione, Ajax e Borussia Dortmund.