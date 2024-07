Demiral squalificato, non solo per i quarti: il 'saluto del lupo' costa caro al difensore della Turchia

Sotto indagine per il saluto, simbolo del gruppo di estrema destra dei Lupi grigi, Demiral non potrà giocare fino all'eventuale finalissima.

Merih Demiral salterà i quarti di Euro 2024 e l'eventuale semifinale. Secondo Bild, infatti, è questa la squalifica comminata dall'UEFA in seguito al 'saluto del lupo' fatto dal difensore della Turchia durante la partita vinta contro l'Austria negli ottavi di finale.

Sotto indagine per il saluto, simbolo del gruppo di estrema destra dei Lupi grigi, Demiral - se confermato dall'UEFA - sarà costretto a saltare l'Olanda nel quarto di finale ed eventualmente la semifinale contro una tra Inghilterra e Svizzera.

Un grosso problema per Montella, che ha costruito il passaggio del turno grazie alla doppietta di Demiral e alla sua grande prestazione difensiva. La Turchia dovrà già scendere in campo con gli altri squalificati Kokcu e Yuksek, entrambi fermati per somma di ammonizioni.