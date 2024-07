Demiral dove gioca ora? Campionato, squadra e contratto dopo aver lasciato la Serie A

Mattatore nella partita degli ottavi di Euro 2024 tra Turchia e Austria, Demiral ha lasciato l'Italia nel 2023 dopo aver giocato con Juve e Atalanta.

Merih Demiral porta la Turchia ai quarti di Euro 2024, dove sfiderà l'Olanda. Oltre due decenni dopo la doppietta di Thuram a Francia '98, un altro difensore riesce a siglare una doppietta, fondamentale per la qualificazione al turno successivo.

Non solo i due goal che valgono il pass, ma anche una prova rocciosa contro gli avversari dell'Austria. Noto ex Serie A, dove ha giocato metà della sua carriera, Demiral ha lasciato l'Italia un anno fa per scegliere un nuovo continente, rimanendo però stabilmente nella rappresentativa di Montella.

Un ricco contratto e una nuova sfida per Demiral da un anno a questa parte, che ha scelto di militare in Arabia Saudita come tanti altri campioni.