Delusione Galatasaray, ai turchi non basta Osimhen: sono fuori dall’Europa League

I turchi salutano anzitempo l’Europa League: il 2-2 non basta a Osimhen (in rete) e compagni per ribaltare il ko dell’andata. Assente Morata.

II Galatasaray fallisce uno degli obiettivi della sua stagione. La formazione turca, infatti, saluta l'Europa League, eliminata al playoff dagli olandesi dell'AZ Alkmaar. Eliminazione dolorosa per Osimhen e compagni, che sicuramente avevano – visti anche i grandi investimenti del mercato di gennaio – l'ambizione di provare ad arrivare in fondo alla competizione. Ma così non sarà. Dopo la sconfitta per 4-1 nella gara d'andata, al Galatasaray non riesce la rimonta: a Istanbul finisce 2-2, risultato che sorride agli olandesi.