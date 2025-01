Deloitte Football Money League 2025, la classifica dei ricavi in Europa: Real Madrid da record, Milan primo club italiano davanti a Inter e Juventus

Il Real Madrid si conferma primo in classifica e supera un miliardo di ricavi: la Juventus perde posizioni, sorpasso di Milan e Inter.

Come ogni anno, la Deloitte Football Money League ha analizzato la quantità di ricavi prodotti dai principali club di tutto il mondo delineando la classifica dalla prima alla ventesima posizione. I dati sono relativi alla stagione 2023/2024.

Il Real Madrid dopo essere salita in prima posizione nella passata stagione, sorpassando il Manchester City, ha mantenuto il primato come club con più ricavi. I Campioni d'Europa hanno registrato entrate per oltre 1 miliardo, diventando la prima squadra nella storia a riuscirci. Un incremento di oltre 200 milioni derivante soprattutto dalla ristrutturazione del Santiago Bernabèu che ha permesso al Real di generare molti più introiti.

Tre club italiani presenti nella top 20 mentre erano quattro un anno fa. Pesa infatti l'assenza del Napoli, che non rientra in questa classifica (nell'analisi passata era in diciannovesima posizione). Il Milan è diventato il primo club italiano per ricavi ottenuti, sfiorando i 400 milioni di euro. Appena dietro c'è come per la stagione 2022/2023 l'Inter. Entrambe sono riuscite ad aumentare del 3% le entrate.

Perde posizioni invece la Juventus (scesa dall'undicesimo al sedicesimo posto), la cui assenza dalle coppe europee ha inciso in maniera sostanziale. I bianconeri hanno perso il primato italiano passando da 433 milioni di ricavi a 355.