“Volevo solo farti lo sgambetto”, Dele Alli scrive a Loftus-Cheek dopo il rosso: la chat finisce sui social

Dele Alli rende pubblica la conversazione avuta con Loftus-Cheek: un fallo sul centrocampista gli è costato il rosso nel giorno del ritorno in campo.

“2 anni! Non è andata proprio come l'avevo pianificato, ma continuiamo ad andare avanti”. Il commento su Instagram di Dele Alli è un mix tra ironia e delusione. Perché no, il suo ritorno in campo dopo oltre due anni dall’ultima volta non è andato proprio come aveva immaginato.

Mandato in campo da Fabregas al minuto 81 della sfida di San Siro persa contro il Milan, il centrocampista del Como è stato espulso 9 minuti dopo per un brutto fallo sul connazionale Ruben Loftus-Cheek, sanzionato con il rosso dopo il controllo al VAR.

Nelle ore seguenti la gara contro i rossoneri, Dele Alli ha pubblicato su Instagram lo scambio di messaggi avuto su WhatsApp proprio con Loftus-Cheek.