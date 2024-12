Dele Alli al Como? Le parole di Fabregas e la possibilità dell'ex Tottenham di giocare in Serie A

L'ex giocatore di Tottenham ed Everton è attualmente svincolato ma non è in attività da quasi due: a fine dicembre si allenerà con il Como.

C'è una squadra in Serie A che ha già dimostrato di sognare in grande con i colpi in entrata, avviando trattative con grandi club europei ma non solo.

Tra la gioventù di Nico Paz, arrivato dal Real Madrid, e l'esperienza di Sergi Roberto, arrivato da svincolato dopo l'addio al Barcellona, il Como pensa ad ulteriori colpi in entrata, guardando fuori dall'Italia.

L'ultimo nome associato ai lariani è quello di Dele Alli, presente al Sinigaglia in occasione del match di campionato vinto contro la Roma: il classe '96, però, potrebbe unirsi alla formazione di Cesc Fabregas solo per allenarsi e ritrovare il migliore stato di forma.