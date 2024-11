Del Piero sogna un ritorno alla Juventus: "Chi ha fatto la storia deve stare in società"

Nel programma "Buffa Talks" di Sky, Del Piero ha parlato di un possibile ritorno in bianconero: "Chi ha fatto la storia, merita un posto in società".

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" cantava Antonello Venditti in uno dei suoi brani più iconici intitolato "Amici mai".

E se si parla di 'amore' a livello calcistico, difficile non parlare di Alessandro Del Piero e del suo rapporto con la Juventus.

L'ex capitano bianconero è tornato a parlare in occasione dell'episodio speciale di "Buffa Talks" in occasione del suo 50esimo compleanno: tra i vari temi toccati, c'è anche quello di un suo possibile ritorno a casa, in quella Torino che ha vissuto per quasi vent'anni.