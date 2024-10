L'Atletico Madrid vieterà la vendita dei biglietti agli abbonati in Curva: colpa delle recenti intemperanze che hanno portato a sanzioni per il club.

Pugno duro dell'Atletico Madrid contro parte dei suoi tifosi.

La società madrilena ha deciso di vietare la vendita dei biglietti delle prossime cinque trasferte agli abbonati in Curva, protagonisti in negativo per le intemperanze costate sanzioni non solo pecuniarie ai 'Colchoneros'.

Un danno d'immagine per tutto il club, corso così ai ripari per lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile agli autori dei disordini.