De Zerbi ha reso Greenwood capocannoniere della Ligue 1, implacabile in questo avvio

Tolosa vs Marsiglia

Dopo il caso giudiziario, le accuse cadute e la rinascita al Getafe, Greenwood si sta prendendo la Ligue 1 da protagonista assoluto.

I tifosi del Manchester United si dividono sul web dopo il quinto goal di Mason Greenwood in appena tre partite di Ligue 1.

C'è chi è ampiamente deluso per la cessione del talento inglese e chi invece applaude la scelta dei Red Devils di aver lasciato andare il giocatore dopo le accuse della fidanzata Harriet Robson, che due anni fa ha mostrato lividi e ferite accusando il classe 2001, nonostante queste siano cadute nel 2023.

Nel 2022/2023, così come nella seconda parte del 2021/2022, Greenwood non ha mai giocato, sospeso prima a arrestato poi per le accuse mosse.

Tornato in campo nel 2023/2024, l'inglese ha mostrato tutto il suo talento con la maglia del Getafe ed ora, sotto Roberto De Zerbi, la classe in campo è divenuta straripante.

I tifosi del Marsiglia sognano in grande con l'arrivo di uno dei tecnici italiani più apprezzati d'Europa, capace di rendere Greenwood non solo il capocannoniere dell'OM in brevissimo tempo, ma bensì di un intero campionato orfano del bomber assoluto Kylian Mbappé.