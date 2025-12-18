De Winter bocciato: Hojlund ha vita troppo semplice, Napoli-Milan da incubo per il belga

È finita l'avventura del Milan nella Supercoppa Italiana: a Riyadh i rossoneri si sono arresi al Napoli nella prima semifinale, in attesa della seconda tra Bologna e Inter che determinerà l'altra finalista.

Prova incolore per i rossoneri, soprattutto in difesa dove si è visto il gap fisico tra De Winter e Hojlund: l'ex Genoa non è riuscito a contenere il danese, autore di un goal e un assist nel 2-0 in terra araba.

La partita di De Winter si è conclusa a metà ripresa, quando Allegri lo ha richiamato in panchina: nettamente al di sotto della sufficienza il voto come sostituto di Gabbia, alle prese con l'infortunio rimediato domenica contro il Sassuolo.