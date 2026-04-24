De Sciglio: "Vlahovic è un top, Goretzka perfetto per il Milan"

Mattia De Sciglio è attualmente svincolato, ma l'ex-terzino di Milan e Juventus non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo e, anzi, vorrebbe ancora ripartire con un'esperienza all'estero che per lui sarebbe la seconda dopo quella avuta con il Lione.





Intervenuto come ospite a Sky Calcio Unplugged De Sciglio è tornato a parlare anche dei due top team italiani in cui è cresciuto e ha giocato, sottolineando cosa potrebbe servire ai rossoneri del suo grande ex-allenatore Massimiliano Allegri e svelando alcuni retroscena sull'avventura bianconera.



