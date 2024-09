De Sciglio riparte dall’Empoli: “Difficile l’ultimo periodo alla Juve, giocarci contro una motivazione in più”

Il difensore inizia la sua avventura all’Empoli: “Un punto di ripartenza, a tanti sportivi è successo di dover fare passi indietro”

Prima il grave infortunio, poi l’unica partita giocata con la maglia della Juventus nel corso della scorsa stagione, la decisione di Thiago Motta di non convocarlo per il ritiro estivo ed infine la scelta di ripartire dall’Empoli.

Dal maggio 2023 in poi, per Mattia De Sciglio il mondo si è ribaltato. Una serie di eventi lo hanno portato in Toscana, dove è approdato nelle battute finali della sessione estiva di calciomercato con la formula del prestito.

In attesa di esordire con la sua nuova squadra, il difensore classe 1992 è stato ufficialmente presentato alla stampa.