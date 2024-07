De Sciglio non convocato per il ritiro della Juventus, scoppia la polemica: "Informatevi"

Il difensore della Juventus risponde via Instagram alle voci sul mancato viaggio in Germania: "Inesattezze sul mio conto".

Mattia De Sciglio non ci sta. Non convocato per il ritiro della Juventus in terra tedesca al pari di Huijsen e Arthur, il difensore bianconero ha usato Instagram per fare il punto sulla questione. Nella giornata di sabato, infatti, sono circolate voci su una sua mancata partenza per la Germania a causa di un problema fisico, smentito dallo stesso ex Milan.

“Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto" ha scritto De Sciglio. "Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da Sky Sport e alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazione è stata puramente una scelta della società".

"Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate”