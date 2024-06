Morgan De Sanctis ripartirà dalla direzione sportiva del Palermo: niente Besiktas e Turchia.

Non proseguirà in Turchia la carriera dirigenziale di Morgan De Sanctis: l'ex portiere rimarrà in Italia.

Precisamente si trasferirà a Palermo dove, come riportato da 'Sky Sport', ricoprirà il ruolo di direttore sportivo della società rosanero.

Un ritorno in una piazza 'calda' e importante, dopo la separazione dalla Salernitana sancita lo scorso dicembre col contestuale arrivo in Campania di Walter Sabatini.