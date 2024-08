De Rossi su Dybala: "Mi spaventerebbe una Roma senza lui e dei sostituti"

Nel post partita di Cagliari-Roma, terminata in pareggio, Daniele De Rossi ha parlato della situazione di Paulo Dybala.

La Roma pareggia all'esordio in campionato, fermandosi a Cagliari dove non riesce a trovare la via del goal. Il risultato finale dice 0-0 ma a tenere banco in casa giallorossa non è solo il campo, anzi.

Sono giorni caldi per il futuro di Paulo Dybala, che ha iniziato la gara in panchina subentrando nel corso del secondo tempo.

L'argentino non è certo di rimanere a Roma e De Rossi nel post partita ha parlato anche di lui: "Mi spaventerebbe perdessimo qualcuno senza sostituirlo", ha detto il tecnico in riferimento a Dybala.