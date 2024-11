De Rossi di nuovo alla Roma? L'allenatore alla cerimonia della Hall of Fame: "A Trigoria sono di casa, tornerò"

A Firenze si è rivisto Daniele De Rossi, ancora sotto contratto con la Roma: "Mai detto che non tornerò più, l'esonero fa parte del mestiere".

Il suo nome è tornato prepotentemente di moda nelle ultime ore. E non potrebbe essere altrimenti, considerando come la Roma sia alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Ivan Juric e come fosse proprio Daniele De Rossi il precedente inquilino della panchina giallorossa.

L'ex centrocampista, intanto, si è recato a Firenze dove in serata si è svolta la cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano. Presenti anche altri personaggi illustri, come l'attuale ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti.

A margine della cerimonia, De Rossi ha parlato alla Rai proprio della Roma e di un suo possibile ritorno nella Capitale da allenatore. Puntualizzando e mettendo i puntini su tutte le i.