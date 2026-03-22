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De Roon AtalantaGetty
Vittorio Rotondaro

De Roon primo per presenze all time con l'Atalanta: "Ogni volta che indosso questa maglia è qualcosa di speciale"

Atalanta-Verona storica per Marten de Roon, ufficialmente il giocatore con più presenze di sempre con la 'Dea': "Ma non ho ancora finito".

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Il 22 marzo 2026 rimarrà per sempre una data speciale per Marten de Roon, diventato ufficialmente il giocatore con più presenze di sempre nella storia dell'Atalanta.

Il centrocampista olandese, nonché capitano della 'Dea', ha raggiunto quota 436 apparizioni con la gara contro il Verona: superato Gianpaolo Bellini, fermo a quota 435.

Un traguardo celebrato dal pubblico della 'New Balance Arena' con uno striscione in omaggio a de Roon, che ha pubblicato sul proprio account Instagram una lettera di ringraziamento ai tifosi bergamaschi.

  • LA LETTERA DI DE ROON


    "16 Agosto 2015.

    Atalanta – Cittadella.

    La mia prima partita ufficiale.

    Allora non sapevo ancora cosa mi aspettava.

    La prima volta con addosso la maglia nerazzurra.

    La prima volta che entravo in campo dal tunnel degli spogliatoi, quello che era ancora sotto la Nord.

    La prima partita nello stadio dell’Atalanta.

    Chiudo gli occhi un attimo e…

    da quel giorno sono passate altre 434 partite.

    Stadi, paesi, notti che non dimentichi più.

    Vittorie e momenti che non avrei mai potuto sognare, ma anche sconfitte e soprattutto un infortunio che mi ha dato tanto dolore. Dentro.

    E ora, 22 marzo 2026.

    Atalanta – Verona.

    Gara numero 436.

    Quando mi guardo indietro, non vedo solo partite.

    Vedo un viaggio.

    Prima in Italia, poi anche in Europa.

    Spogliatoi dove stiamo seduti in silenzio, con la tensione che sale, aspettando quel segnale che ci porta al fischio d’inizio.

    E spogliatoi che esplodono dopo una vittoria, anche con balli e cori come quella volta in Ucraina con lo Shakhtar dopo un’impresa storica.

    Vedo avversari che prima guardavo solo in TV.

    Sono lì, proprio davanti a me, sul campo.

    Nel nostro stadio.

    Nella nostra città.

    Bergamo.

    Parlo di noi perché fin dal primo giorno ho percepito il vostro sostegno, nei momenti belli e soprattutto in quelli difficili. Il modo in cui state sempre accanto a me e alla squadra, con passione e orgoglio, mi emoziona. Mi sento sinceramente molto legato a voi tifosi, come se affrontassimo tutto insieme. Questo rapporto per me è veramente unico.

    In questo viaggio e con questo record che sto ereditando, ci tengo a dedicare un pensiero alla Bandiera dell’Atalanta.

    Il mio primo capitano, bergamasco Doc, Gianpaolo Bellini.

    Un uomo. Un giocatore che ha mostrato cosa significa indossare questa maglia.

    Orgoglio. Rispetto. Dedizione. Un esempio.

    Eppure…

    dopo tutte queste partite, dopo tutti questi anni…

    la sensazione è sempre la stessa.

    Ogni volta che indosso questa maglia, è ancora qualcosa di speciale.

    Penso a quei piccoli momenti che precedono l’entrata in campo.

    Quel breve silenzio prima di mettere piede sul terreno di gioco, lo sguardo che scorre sugli spalti pieni.

    La consapevolezza e l’onore di rappresentare l’Atalanta e l’amore folle di voi tifosi.

    Ma non ho ancora finito.

    Non ancora.

    La fame è ancora lì.

    La fame di vincere.

    Di continuare a crescere.

    Di lasciare qualcosa.

    Eh sì…

    di alzare ancora una volta un trofeo.

    Per Bergamo, per l’Atalanta, per tutti noi".

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  • I NUMERI DI DE ROON CON L'ATALANTA

    Arrivato a Bergamo nell'estate del 2015 (con l'intermezzo di una stagione al Middlesbrough, in Inghilterra, nella stagione 2016/17), de Roon ha messo a referto 23 goal e 31 assist con la maglia dell'Atalanta.

    Percentuale di titolarità del 92,2%, mentre le gare disputate con la fascia da capitano al braccio sono circa il 30% rispetto al totale.

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  • GLI ALTRI RECORD DI DE ROON

    Il primato assoluto di presenze all-time non è l’unico dato che rende unica la carriera di De Roon in maglia nerazzurra:

    - è il giocatore della storia dell’Atalanta con più presenze in Serie A (332);

    - è il giocatore con più presenze della storia dell’Atalanta in UEFA Champions League (43);

    - è il giocatore con più presenze considerando tutte le competizioni europee nella storia dell’Atalanta (75).

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