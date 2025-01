De Ligt provoca un rigore in Liverpool-Manchester United: clamoroso fallo di mano dell'ex Juventus

Il difensore olandese, schierato titolare da Amorim, ha toccato il pallone col braccio molto largo. Decisivo l'intervento del VAR.

Matthijs De Ligt ed i falli di mano, ci risiamo. Il difensore olandese ha provocato un calcio di rigore durante Liverpool-Manchester United.

Schierato titolare un po' a sorpresa da Amorim nel big-match di Premier League, De Ligt aveva fin lì offerto una buonissima prestazione come peraltro tutta la squadra.

Poi ecco l'episodio che ha cambiato la sua partita e soprattutto ha causato il sorpasso del Liverpool.

Non una prima volta per De Ligt, che già ai tempi in cui giocava per la Juventus aveva provocato diversi rigori sempre per falli di mano.