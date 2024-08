De Ligt lascia il Bayern Monaco: c'è l'accordo col Manchester United

Il difensore olandese saluta la Baviera per trasferirsi alla corte del connazionale Ten Hag, suo allenatore già ai tempi dell'Ajax.

Sta per terminare, dopo due stagioni altalenanti, l'avventura di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco: il feeling tra le parti non è mai scattato, tanto che ora è praticamente fatta per l'addio dell'olandese.

Come riportato da Fabrizio Romano, a partire da questa stagione l'ex Juventus vestirà la maglia del Manchester United: accordo totale tra i due club e ufficialità attesa nelle prossime ore.

Un trasferimento fortemente voluto da Erik Ten Hag, che spera di replicare le gioie ottenute durante il periodo d'oro vissuto all'Ajax, il cui capitano era proprio de Ligt.