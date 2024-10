De Laurentiis ha officiato il matrimonio con Brozovic testimone di nozze: "Nascondi una latente juventinità?"

Il presidente del Napoli scherza durante il matrimonio celebrato in Lombardia, con Brozovic testimone dello sposo.

Per la serie, eventi curiosi durante la sosta della Serie A, ecco il matrimonio officiato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Matrimonio in cui l'ex centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, era uno dei testimoni dello sposo.

Il matrimonio, andato in scena in Lombardia, ha visto il numero uno del club partenopeo dichiarare i due amici Andrea d’Agostino e Roberta Congiu marito e moglie in qualità di officiante: l'evento si è svolto a Villa Lattuada, in Brianza.