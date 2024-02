De Laurentiis su Osimhen: "Ha una clausola molto alta, i soldi sono l'ultimo problema del Napoli"

Le dichiarazioni del presidente: "C'è chi si innamora di Napoli come Hamsik e chi è attratto da PSG, Real Madrid e Manchester City".

Aurelio De Laurentiis non risparmia frecciatine. Il vulcanico presidente del Napoli si è reso ancora una volta protagonista di dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Presente a Londra in occasione del Business of Football Summit del Financial Times, il patron del Napoli ha parlato di vari temi, tra cui la Juventus e le coppe europee, ma anche Victor Osimhen.

Protagonista dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa, persa in finale con la sua Nigeria contro i padroni di casa della Costa d’Avorio, l’attaccante del Napoli è al centro di varie voci di mercato.

A Londra, De Laurentiis ha confermato la clausola rescissoria presente nel contratto di Osimhen con il Napoli e ha parlato anche del possibile sostituto.