De Ketelaere ha deciso di superare sè stesso giocando la miglior partita della carriera: tre assist e due goal in Champions

Nel 2024 solo De Bruyne ha fornito più assist del belga, trascinatore dell'Atalanta e sempre più big assoluto dopo aver incontrato Gasperini.

Charles De Ketelaere ha deciso di guardare tutti dall'alto in basso, da diversi piani di distanza. Tutti gli altri protagonisti del martedì di Champions impallidiscono davanti a CDK, che in un colpo solo si è preso la palma di migliore in campo a Berna - dove l'Atalanta ha surclassato lo Young Bous - e quella di miglior giocatore della prima giornata europea. Probabilmente la sua prestazione è anche una delle più esaltanti degli ultimi anni, talmente decisiva in più occasioni - decisive - nel 6-1 elvetico.

De Ketelaere è quel giocatore bollato come bidone a Milano e divenuto idolo assoluto nella stessa regione, a Bergamo. Trovato l'ambiente ideale e un allenatore attuamente tra i migliori del pianeta, il belga ha potuto mettere in mostra tutte quelle qualità che avevano convinto il Milan a puntare con decisione su di lui: sì, il Diavolo ci aveva visto giusto.

A Berna, De Ketelaere si è superato. Una buona stagione, con cinque assist e due goal in campionato si è trasformata in esaltante in Svizzera. Non c'è dubbio che Retegui abbia rubato la scena più di tutti in questi primi tre mesi, ma il belga se la cava piuttosto bene: nove passaggi decisivi, quattro goal.