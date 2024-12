De Ketelaere è il miglior giocatore di Serie A nel 2024: i suoi dati superano quelli di tutti i colleghi

Tra goal e assist il belga è tra i big assoluti d'Europa e in cima ai calciatori di A. E l'Atalanta domina anche con il secondo posto di Lookman.

Charles De Ketelaere chiuderà il 2024 come miglior giocatore di Serie A. Lo dicono i dati, tra goal e assist, che il centrocampista e attaccante belga ha fatto registrare nel corso dell'anno solare. Tra campionato e coppe l'ex Milan non ha eguali, tra l'altro davanti al compagno di squadra Lookman, di poco distante ma che avrà bisogno di una prestazione maiuscola contro la Lazio per superarlo al fotofinish.

Non solo De Ketelaere è il miglior giocatore di Serie A, ma risulta essere anche tra i top assoluti d'Europa. Qualcosa che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato ai tempi del Milan, ma a cui Gasperini ha pensato di poter arrivare dopo l'acquisto, ormai da considerare eccellente, operato nell'estate 2023.

De Ketelaere gioca come trequartista e seconda punta, fornisce assist, segna e decide. Lo fa in Europa e in Serie A, mettendo in mostra delle qualità per cui probabilmente risulterebbe essere il più bel giocatore da vedere, anche senza l'ausilio delle statistiche. Grazie alle quali, però, è il top di gamma.