De Gea torna a giocare? Lo vuole l'Al-Shabab, arriverebbe a parametro zero

Senza squadra dalla scorsa estate, David De Gea può far ripartire la propria carriera dall'Arabia Saudita: all'A-Shabab troverebbe Rakitic.

La domanda aleggia nell'aria ormai da mesi. Dalla scorsa estate per la precisione. Ma perché mai David De Gea, uno dei portieri più forti e celebri del mondo, non ha ancora trovato una squadra dopo l'addio per fine contratto al Manchester United?

Sì, De Gea è ancora un calciatore svincolato. Ma potrebbe esserlo ancora per pochi giorni. Perché finalmente qualcosa, forse, si sta muovendo in relazione alla firma di un nuovo contratto.

La squadra in questione, quella che potrebbe rappresentare il futuro di De Gea, è l'Al-Shabab. Con lo spagnolo che, dunque, proseguirebbe la propria carriera in Arabia Saudita come ha fatto gran parte dei propri colleghi nell'estate del 2023.