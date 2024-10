Il post di De Gea dopo l'esonero di Ten Hag fa il giro dei social e divide i tifosi: "Pagliaccio irrispettoso", "Ha una famiglia"

L'ex portiere del Manchester United ha postato un'emoji criptica poco dopo l'allontanamento del suo ex manager: un messaggio che ha fatto discutere.

Erik Ten Hag non è più il manager del Manchester United. Confermato a sorpresa nonostante l'ennesima stagione deludente, salvata solo dal successo in FA Cup, il manager olandese non ha resistito all'ennesima sconfitta, arrivata domenica in casa del West Ham.

L'allontanamento di Ten Hag, considerato il gran parlare che se n'è fatto in tutti questi mesi e considerata l'enorme portata di un club come lo United, ha generato reazioni varie. Di tifosi, di opinionisti, ma apparentemente anche di un calciatore: David De Gea, oggi alla Fiorentina ma allenato proprio da Ten Hag a Manchester.

In che modo? Con un post criptico pubblicato sui social poco dopo l'ufficialità dell'esonero dell'ex allenatore dell'Ajax. Un post che ha diviso, ha fatto discutere, ha a sua volta provocato reazioni su reazioni.