De Gea torna a giocare, Kean ritrova il goal: due sorrisi per la Fiorentina

In una serata complicata, i Viola possono sorridere grazie alle prestazioni positive degli ex Manchester United e Juventus.

David De Gea e Moise Kean sono stati tra i protagonisti di una serata intensa e ricca di emozioni, in positivo e in negativo, per la Fiorentina, che ha vissuto una partita altalenante culminata in un pareggio per 3-3 contro il Puskas Akademia.

Il match ha messo in luce due ritorni significativi per la squadra viola: il ritorno di De Gea al calcio dopo un anno di inattività e il ritrovato fiuto del gol di Kean, che ritrova la rete dopo un lungo periodo di digiuno.

Raffaele Palladino, in questa serata di alti e bassi, può dunque ripartire da queste due certezze per affrontare quella che si prospetta una lunghissima stagione.