Fiorentina vs AC Milan

Prestazione da top player per David De Gea: i due rigori parati al Milan hanno riportato alla mente gli anni d'oro vissuti a Old Trafford.

David De Gea is back.

Il 'Franchi' per una notte è sembrato trasformarsi nell'Old Trafford, riportando in prima pagina colui che per anni ha abbassato la saracinesca chiudendo la porta del Manchester United.

In Fiorentina-Milan il 33enne spagnolo ha riportato alla mente le stagioni vissute tra i pali dei Red Devils, dicendo per ben due volte 'no' ai rossoneri dagli undici metri.