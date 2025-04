Kevin De Bruyne, dopo il mancato rinnovo, ha rifiutato la possibilità di allungare il contratto in scadenza per giocare il Mondiale per Club col City.

L'addio tra Kevin De Bruyne e il Manchester City, porta con sé strascichi destinati a contaminare i 10 anni trascorsi insieme. Lo dimostrano le parole del belga sul mancato rinnovo, lo dimostra la presa di posizione del diretto interessato: 'no' al Mondiale per Club con la squadra di Pep Guardiola. Questa la rivelazione del 'Mirror', che testimonia il rancore nutrito dal centrocampista dopo essersi visto dare il benservito dal club di Etihad. L'articolo prosegue qui sotto