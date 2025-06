De Bruyne-Lukaku, prove di Napoli: un goal a testa nel 4-3 di Belgio-Galles

Belgio vs Galles

L'intesa tra Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku fa ben sperare gli azzurri: decisivi nel pirotecnico successo col Galles.

Il lunedì dedicato alle qualificazioni mondiali, ha visto i tifosi del Napoli tener d'occhio con particolare interesse Belgio-Galles.

Il motivo è presto detto: Kevin De Bruyne in appoggio a Romelu Lukaku, questo il tandem avanzato scelto dall'ex azzurro Rudi Garcia per far suo il match valevole nell'ambito della rincorsa ad un posto al prossimo torneo iridato.

Ebbene, il popolo partenopeo ha potuto alzarsi dal divano alquanto soddisfatto: con un goal a testa, infatti, i due Diavoli Rossi si sono rivelati fondamentali nella vittoria col brivido per 4-3 ottenuta dai belgi.