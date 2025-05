De Bruyne, David, l'erede di Kvaratskhelia: cosa serve ora al Napoli per rimanere competitivo dopo lo Scudetto

Il club partenopeo vuole evitare l'errore dell'estate 2023 e mantenere una rosa di livello. A prescindere da chi sarà l'allenatore.

Queste sono le ore della grande gioia, della grande festa, e ci mancherebbe altro. Il Napoli ha appena vinto il quarto Scudetto della propria storia al culmine di un testa a testa elettrizzante contro l'Inter e per qualche tempo ancora non si parlerà d'altro.

Poi, però, arriverà il momento di guardare alla prossima stagione. Specialmente per coloro che siedono nella stanza dei bottoni. Decisori che già si stanno muovendo per mantenere competitiva la rosa e aumentarne ulteriormente il livello, diversamente da quanto era accaduto due anni fa.

Perché questo è l'obiettivo principale di Aurelio De Laurentiis e dei dirigenti che lo circondano: mantenere il Napoli lassù, tra le grandi d'Italia, portarlo a contendere nuovamente lo Scudetto e magari a disputare una Champions League di alto livello.

L'articolo prosegue qui sotto

La sfida è proprio questa. E l'obiettivo, stavolta, è centrarla in pieno. Realizzare cioè tutto ciò che nell'annata del post titolo, quella disastrosa conclusa con un tremendo decimo posto in campionato, a Napoli non sono riusciti a fare.