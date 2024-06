De Bruyne apre al trasferimento in Arabia Saudita: “Parliamo di incredibili quantità di denaro”

Il centrocampista del Manchester City pronto ad una nuova avventura nella Saudi Pro League: “Potrei guadagnare più in due anni che in quindici”.

La scorsa estate i club della Saudi Pro League si sono abbattuti sul mercato con la forza di un terremoto, attirando grandi campioni da ogni parte del mondo con contratti faraonici.

In tanti hanno deciso di allontanarsi dal calcio ‘che conta’ per iniziare una nuova avventura lì dove si sta cercando di compiere un incredibile salto in avanti in termini di crescita e, alle tante stelle che hanno deciso di seguire la strada tracciata da Cristiano Ronaldo, potrebbero presto aggiungersene delle altre.

Tra esse anche Kevin De Bruyne che, in un’intervista rilasciata a ‘Het Laatste Nieuws’, ha candidamente ammesso di aver già preso in considerazione l’idea di trasferirsi in Arabia Saudita.