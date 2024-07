Il difensore del Verona ammette la sua propensione verso la musica della cantante italiana: "Sono andato ai suoi concerti".

A Folgaria, in Trentino, il Verona di Paolo Zanetti continua a lavorare in vista della prossima stagione in Serie A.

Tra i punti fermi c'è senza alcun dubbio Paweł Dawidowicz: il difensore polacco è ormai al settimo anno in Italia e vuole continuare a guidare la retroguardia dei gialloblù.

A Sky Sport, dal ritiro, Dawidowicz ha parlato non solo di calcio, ma anche di musica: sì, e di Annalisa nello specifico.