Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
SSC Napoli v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

David Neres non convocato per Napoli-Sassuolo: scelta tecnica o infortunio, perché non è nemmeno in panchina

Il brasiliano, che contro il Parma era subentrato nella ripresa salvo essere richiamato in panchina da Conte, non farà parte del match "a scopo precauzionale".

Pubblicità

Il calvario di David Neres prosegue: l'esterno brasiliano non è stato convocato e dunque non siede nemmeno in panchina nella gara che il Napoli giocherà contro il Sassuolo, e che prenderà il via alle 18 al Maradona.

Si tratta di una discreta sorpresa: la titolarità di Neres contro i neroverdi era praticamente esclusa, ma al contempo una sua assenza totale dal match era da considerarsi poco prevedibile.

Ma perché Neres salta Napoli-Sassuolo? Si tratta di una scelta tecnica di Conte o di un nuovo infortunio? La motivazione dell'assenza dell'ex giocatore del Benfica.

  • PERCHÉ NERES NON VA NEMMENO IN PANCHINA

    Neres si è fatto male a una caviglia durante il secondo tempo della gara tra la Lazio e il Napoli, giocata domenica 4 gennaio e vinta per 2-0 dai partenopei. Gli esami effettuati il giorno dopo "hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra".

    L'infortunio in questione, semplicemente, non è stato ancora completamente smaltito da Neres. Che sì, è entrato in campo durante il recupero di mercoledì contro il Parma, ma ha dimostrato di non essere minimamente in condizione, venendo richiamato in panchina da Conte tra lo stupore generale.

    Neres, insomma, necessita ancora di un po' di tempo per tornare nelle migliori condizioni possibili. Ed è per questo che il Napoli ha deciso di non rischiare nulla, evitando anche solo di portarlo in panchina.

    • Pubblicità

  • LA CONFERMA DEL NAPOLI

    Lo stesso Napoli, durante la comunicazione delle formazioni ufficiali un'ora circa prima dell'inizio della partita contro il Sassuolo, ha confermato come l'assenza di Neres sia ancora legata all'infortunio di inizio mese.

    "A scopo precauzionale - ha spiegato il club azzurro - David Neres non farà parte del match per proseguire il suo percorso riabilitativo".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL NAPOLI

    Senza Neres, il Napoli si schiererà così contro il Sassuolo: 

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte (squalificato, in panchina il vice Stellini)

    Questo è invece l'elenco delle seconde scelte che inizialmente siederanno in panchina: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Politano, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.

  • TRA COPENHAGEN E JUVENTUS

    Dopo il Sassuolo, il Napoli affronterà due trasferte di fila tra Champions League e campionato: la prima martedì contro i danesi del Copenhagen, la seconda domenica prossima all'Allianz Stadium contro la Juventus.

    L'obiettivo di Neres sembra essere quello di tornare in panchina in Danimarca, rimettendo minuti nelle gambe, per riproporsi magari da titolare contro la Juventus. Ma al momento, alla luce di questo contrattempo, ogni scenario è ancora avvolto nel buio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
FC Copenhagen crest
FC Copenhagen
FCK
Napoli crest
Napoli
NAP
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0