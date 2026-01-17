David Neres non convocato per Napoli-Sassuolo: scelta tecnica o infortunio, perché non è nemmeno in panchina

Il calvario di David Neres prosegue: l'esterno brasiliano non è stato convocato e dunque non siede nemmeno in panchina nella gara che il Napoli giocherà contro il Sassuolo, e che prenderà il via alle 18 al Maradona.
Si tratta di una discreta sorpresa: la titolarità di Neres contro i neroverdi era praticamente esclusa, ma al contempo una sua assenza totale dal match era da considerarsi poco prevedibile.
Ma perché Neres salta Napoli-Sassuolo? Si tratta di una scelta tecnica di Conte o di un nuovo infortunio? La motivazione dell'assenza dell'ex giocatore del Benfica.