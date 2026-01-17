David Neres non convocato per Napoli-Sassuolo: scelta tecnica o infortunio, perché non è nemmeno in panchina

Neres si è fatto male a una caviglia durante il secondo tempo della gara tra la Lazio e il Napoli, giocata domenica 4 gennaio e vinta per 2-0 dai partenopei. Gli esami effettuati il giorno dopo "hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra".

L'infortunio in questione, semplicemente, non è stato ancora completamente smaltito da Neres. Che sì, è entrato in campo durante il recupero di mercoledì contro il Parma, ma ha dimostrato di non essere minimamente in condizione, venendo richiamato in panchina da Conte tra lo stupore generale.

Neres, insomma, necessita ancora di un po' di tempo per tornare nelle migliori condizioni possibili. Ed è per questo che il Napoli ha deciso di non rischiare nulla, evitando anche solo di portarlo in panchina.