Pubblicità
Pubblicità
Dastan Satpaev NXGN GFXGetty/GOAL

Dastan Satpaev: il nuovo Sergio Aguero che sta riscrivendo la storia in Kazakistan e che in estate passerà al Chelsea

Dastan Satpaev ha iniziato la sua carriera in Kazakistan battendo ogni record ed è destinato al Chelsea: ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori attaccanti della Premier League.

Pubblicità

Il Kazakistan non è una nazione nota per il suo amore per il calcio. Ciò non significa però che questo sport da quelle parti sia inesistente, ed anzi c'è una nuova stella che sta già emergendo come uno dei migliori giocatori del Paese. Un talento importante per nazione incastonata tra Europa e Asia che potrebbe presto poter puntare su una vera e propria generazione d'oro. 

Dastan Satpaev compirà 18 anni solo ad agosto, ma è già un giocatore del quale si è iniziato a parlare moltissimo. Solo le giovani promesse del Barcellona Lamine Yamal e Ansu Fati sono stati più rapidi di lui a segnare il primo goal in Champions League, cosa che gli è riuscita all'età di soli 17 anni, tre mesi e 14 giorni.

Nel suo futuro c'è un trasferimento al Chelsea, avendo già deciso di unirsi al club inglese quando aveva 16 anni. Nel frattempo, continua a fare ciò che gli viene meglio: segnare e battere record.

Ma chi è Satpaev? Perché il Chelsea ha deciso di pagare una cifra record per ingaggiarlo? E sarà all'altezza delle aspettative che lo vogliono la grande speranza del calcio kazako? 

GOAL traccia il profilo di uno dei talenti più entusiasmanti al mondo...

  • DOVE TUTTO È INIZIATO

    Satpaev è nato il 12 agosto 2008 ad Almaty, la città più grande del Kazakistan, e all'età di otto anni è entrato a far parte delle giovanili del Kairat. Fin da piccolo ha mostrato di avere un qualcosa di straordinario che lo distingueva dagli altri, tanto che i giornalisti sportivi locali lo hanno presto iniziato a definire "prodigio" e "genio".

    Nonostante fosse di almeno due anni più giovane della maggior parte dei suoi avversari, Satpaev è stato promosso nella squadra Under 18 del Kairat all'età di 15 anni, continuando a mettere in difficoltà gli avversari. Nelle stagioni 2023 e 2024 della QJ League, ha segnato 26 goal e fornito 10 assist in 28 partite, vincendo il premio MVP della competizione nella seconda di queste due stagioni.

    Non sorprende che le prestazioni di Satpaev siano state notate anche dalle nazionali giovanili del Kazakistan. È stato immediatamente inserito in una categoria di età superiore, questa volta la Under 17, dove ha segnato quattro reti in 10 partite prima che venisse deciso di promuoverlo in Under 21 e nella nazionale maggiore.

    • Pubblicità
  • Dastan Satpaev Kairat Almaty 2025-26Getty Images

    LA SVOLTA

    Grazie alle sue prodezze nella QJ League, Satpaev è stato convocato nella prima squadra del Kairat all'inizio della stagione 2024 e vi ha esordito a soli 15 anni nel marzo 2024, entrando dalla panchina nella vittoria per 9-0 contro l'Akzhayik in un match Coppa di Lega del Kazakistan.

    Satpaev ha poi collezionato cinque presenze in campionato con la squadra B del Kairat in seconda divisione durante quella stagione, segnando anche il goal della vittoria al 90° minuto - il suo primo da professionista - nella vittoria per 1-0 in trasferta contro il Tapaz nell'agosto 2024.

    È poi diventato un titolare fisso della in squadra nella stagione 2025 e, nel febbraio dello stesso anno, il Chelsea ha deciso di ingaggiarlo. Il club inglese, impegnato nella campagna di reclutamento volta ad assicurarsi i migliori giovani talenti del mondo, ha concordato con il Kairat una cifra di 3,5 milioni di sterline (circa 4 milioni di euro) per prelevare Satpaev quando compirà 18 anni nell'agosto 2026. L'accordo, che prevede vari bonus e ulteriori incentivi per il Kairat, lo rende il giocatore più costoso esportato dalla Premier League kazaka.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME STA ANDANDO?

    Il futuro di Satpaev è assicurato, poiché indipendentemente dalle sue prestazioni, approderà comunque al Chelsea nell'agosto 2026. Avrebbe potuto fare pochi o nessun progresso nei 18 mesi trascorsi tra la firma del contratto e l'arrivo effettivo a Londra, ma invece è andato sempre più migliorando.

    Nella prima giornata della stagione 2025 della Premier League kazaka, Satpaev ha segnato il goal del pareggio che ha permesso al Kairat di pareggiare 1-1 in trasferta contro l'Astana, rivale per il titolo. Quella è stata la prima delle 14 reti che avrebbe marcato nella sua prima stagione in massima serie, superato solo dal capocannoniere dell'Astana, il nazionale albanese Nazmi Gripshi, che ha chiuso con 16 goal. Con il Kairat ha anche totalizzato sette assist, che si sono rivelati decisivi per la conquista del titolo con un vantaggio di soli due punti.

    Il momento clou del 2025 del Kairat, tuttavia, è arrivato in Europa, con la qualificazione alla fase a gironi della Champions League per la prima volta. Entrando nel primo turno di qualificazione, la squadra è uscita vittoriosa da tre incontri, con Satpaev che ha segnato in tutti e tre, qualificandosi per gli spareggi contro i campioni scozzesi del Celtic. Entrambe le partite sono finite 0-0, ma il Kairat ha vinto ai rigori, staccando un pass per la fase a gironi.

    Non sorprende che il Kairat sia all'ultimo posto della classifica della Champions League dopo sette turni, ma la squadra e Satpaev, giovane stella emergente, hanno dato prova di sé. Sono stati sconfitti per 5-0 dal Real Madrid nella loro prima partita in casa, con Kylian Mbappe che alla fine ha rubato la scena, ma hanno avuto ottime occasioni per sbloccare il risultato all'inizio e i difensori dei Blancos hanno faticato a contenere il vivace Satpaev.

    Nel corso di questo mistico viaggio europeo, Satpaev ha battuto numerosi record. Il suo goal contro la squadra slovena NK Olimpia nel primo turno di qualificazione, all'età di 16 anni, 10 mesi e 27 giorni, lo ha reso il più giovane giocatore kazako ad aver segnato in una competizione UEFA, mentre è diventato il primo giocatore kazako ad aver mai segnato nella fase finale di una partita europea quando ha siglato una rete nella sconfitta nella 'Fase Campionato' contro il Copenhagen.

    Nel frattempo, Satpaev ha già collezionato sette presenze con la nazionale maggiore del Kazakistan e, dopo essere diventato il debuttante più giovane di sempre, è anche diventato il più giovane marcatore di quando ha segnato un goal nel notevole pareggio per 1-1 con il Belgio nelle qualificazioni ai Mondiali lo scorso novembre.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-COPENHAGEN-KAIRAT ALMATYAFP

    I PUNTI DI FORZA

    Satpaev è diverso da qualsiasi altro giocatore kazako che lo abbia preceduto. "Fin dall'inizio, si è distinto per il suo duro lavoro, la sua disciplina e il suo desiderio di perfezione", si legge in una parte della dichiarazione del Kairat quando è stato annunciato il suo trasferimento al Chelsea.

    Questa forza mentale è un elemento comune nelle lodi di coloro che seguono Satpaev da tempo. Il giornalista sportivo kazako Didar Kadyrov ha dichiarato a Courrier International: "Satpaev è uno degli attaccanti più dotati... È veloce, ha un ottimo dribbling e una buona accelerazione, è tenace, lavora sodo ed è intelligente. Capisce chiaramente cosa deve fare per raggiungere il successo. E questo lo distingue da molti altri".

    L'Astana Times, dal canto suo, ha scritto: "Unisce velocità e ottime capacità tecniche a una capacità decisionale ben superiore alla sua età".

    A livello tecnico e fisico, Satpaev è dotato di grande velocità e di una corporatura robusta che gli permette di tenere testa agli avversari nei contrasti fisici, nonostante sia alto solo 1,75 m. Capace di giocare sia sull'ala che in attacco, possiede un ottimo controllo di palla, un baricentro basso ed è calcia con entrambi i piedi (anche se è prevalentemente destrorso). Molti dei goal segnati da Satpaev nella sua carriera finora sono arrivati dalla distanza, ma ha anche un fiuto particolare per i goal da distanza ravvicinata.

    Satpaev è stato anche acclamato come il migliore tra i nuovi giovani talenti del Kazakistan, con la possibilità di assumere un giorno la fascia di capitano a livello internazionale.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-SPORTING-KAIRAT ALMATYAFP

    IN COSA DEVE MIGLIORARE

    Con tutto il rispetto, il massimo campionato del Kazakistan non regge il confronto con la Premier League inglese. Il salto di qualità è talmente enorme che anche i più ottimisti tra i sostenitori di Satpaev ammettono che non lo vedremo nella formazione titolare del Chelsea per un po' di tempo.

    Kadyrov ha aggiunto: "Questo trasferimento significa al 100% che entrerà a far parte di uno dei migliori club inglesi, che recentemente ha scelto una nuova direzione: lavorare con i giovani. Avrà la possibilità di mettersi alla prova prima nel settore giovanile e poi, tra qualche anno, se rimarrà lì, passerà all'allenamento con la prima squadra e poi alle partite con la prima squadra. Ma bisogna capire che questo richiede un enorme impegno da parte sua. Ci sono molti fattori in gioco: deve parlare inglese e comunicare in modo efficace. Un gran numero di psicologi e altri specialisti monitoreranno il suo sviluppo e valuteranno successivamente le sue prestazioni e la sua preparazione per una squadra come il Chelsea".

    Allo stesso modo, il giornalista e editorialista Anuar Abdrakhmanov ha dichiarato ad Azattyq Ryhy: "Mi piace pensare che se Dastan Satpaev darà prova di sé nel settore giovanile del Chelsea e successivamente verrà ceduto in prestito, ad esempio, al PSV o al Brentford, e poi riuscirà ad affermarsi in Premier League, un domani sarà il metro di paragone per gli altri calciatori kazaki".

    Ci saranno anche dei punti interrogativi sul fatto che Satpaev possa diventare una vera e propria punta in Inghilterra data la sua statura. Solo i veri fuoriclasse possono eccellere nella Premier League pur essendo alti ben meno di un metro e ottanta, e lui potrebbe benissimo finire per giocare come ala se non riuscirà ad adattarsi.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL PROSSIMO... SERGIO AGUERO?

    C'è una somiglianza inquietante tra il modo di giocare di Satpaev e quello di un giovane Sergio Aguero, uno degli attaccanti sotto il metro ottanta di maggior successo che abbia mai giocato ai massimi livelli.

    Entrambi sanno come usare il corpo a proprio vantaggio, come superare i difensori che non si aspettano un cambio di ritmo così rapido, come confondere gli avversari che non riescono a indovinare da che parte andranno perché non hanno un piede "debole" su cui spostarsi, e come imprimere tanta potenza al loro tiro senza lo spazio logico per caricarlo.

    Aguero, famoso soprattutto per le sue esperienze all'Atletico Madrid e al Manchester City, è diventato uno degli attaccanti più temuti al mondo grazie al modo in cui ha saputo mettere in mostra queste abilità ai massimi livelli. Satpaev farebbe bene a puntare a tali vette e intanto ha uno stile di gioco chiaramente simile che Chelsea può iniziare a pensare a come potrebbe sviluppare.

    Altri hanno paragonato Satpaev a Kylian Mbappé, ma le somiglianze con Aguero, un numero 9 naturale piuttosto che un'ala convertita, sono molto più evidenti. Certo, Satpaev e Aguero sono veloci, ma soprattutto sulle brevi distanze, piuttosto che nelle corse dalla profondità per allungare completamente le difese come fa Mbappé.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Dastan Satpaev Kairat Almaty 2025-26Getty Images

    QUALE FUTURO?

    Satpaev trascorrerà gran parte della stagione kazaka 2026 con il Kairat prima di trasferirsi a Londra per unirsi al Chelsea nel mese di agosto. Da lì, i Blues potrebbero decidere di valutarlo attentamente o di cederlo in prestito.

    Qualunque cosa accada, Satpaev sarà considerato un precursore nella sua terra natale. Nessun giocatore kazako ha mai giocato nella Premier League prima d'ora, figuriamoci nel Chelsea. Si tratta di un trasferimento e di un'opportunità che ha suscitato grande entusiasmo nel suo Paese.

    "I club spesso trovano giovani giocatori in Brasile, Africa e così via. È solo che quando ingaggiano un sedicenne kazako, per noi è qualcosa di speciale - ha aggiunto Kadyrov - Non succede spesso, quindi questo trasferimento significa molto per il calcio kazako, poiché è la prima volta che un giovane giocatore del nostro Paese va in un campionato di alto livello, il migliore al mondo. Questo dimostra il potenziale dei calciatori kazaki. E si può dire che Dastan è un pioniere".

    Questo rende Satpaev un prodigio, un genio e ora anche un pioniere. Tutto questo prima ancora di aver compiuto 18 anni. Nessuna pressione, ragazzo!

Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Kairat Almaty crest
Kairat Almaty
KAL
0