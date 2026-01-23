Dastan Satpaev: il nuovo Sergio Aguero che sta riscrivendo la storia in Kazakistan e che in estate passerà al Chelsea

Il Kazakistan non è una nazione nota per il suo amore per il calcio. Ciò non significa però che questo sport da quelle parti sia inesistente, ed anzi c'è una nuova stella che sta già emergendo come uno dei migliori giocatori del Paese. Un talento importante per nazione incastonata tra Europa e Asia che potrebbe presto poter puntare su una vera e propria generazione d'oro.

Dastan Satpaev compirà 18 anni solo ad agosto, ma è già un giocatore del quale si è iniziato a parlare moltissimo. Solo le giovani promesse del Barcellona Lamine Yamal e Ansu Fati sono stati più rapidi di lui a segnare il primo goal in Champions League, cosa che gli è riuscita all'età di soli 17 anni, tre mesi e 14 giorni.

Nel suo futuro c'è un trasferimento al Chelsea, avendo già deciso di unirsi al club inglese quando aveva 16 anni. Nel frattempo, continua a fare ciò che gli viene meglio: segnare e battere record.

Ma chi è Satpaev? Perché il Chelsea ha deciso di pagare una cifra record per ingaggiarlo? E sarà all'altezza delle aspettative che lo vogliono la grande speranza del calcio kazako?

GOAL traccia il profilo di uno dei talenti più entusiasmanti al mondo...