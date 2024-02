Darmian si racconta: "Volevo fare il pizzaiolo, il mio idolo quando ero al Milan era un giocatore dell'Inter"

Il jolly interista parla di passato, presente e futuro: "Vincere la seconda stella sarebbe emozionante, chiudere la carriera qui un sogno".

Dal Milan all'Inter, passando per il Manchester United: le maglie pesanti indossate nel corso della propria carriera da Matteo Darmian, jolly silenzioso quanto utile alla causa, iniziano a essere parecchie.

Di questo e di altro ha parlato il giocatore dell'Inter in un'intervista andata in onda in mattinata su Radio Serie A con RDS.

Una chiacchierata nella quale Darmian ha svelato anche alcune curiosità. Come quando, ai tempi in cui Matteo era una giovanissima promessa del Milan, il suo idolo era Clarence Seedorf. Che però giocava nell'Inter.