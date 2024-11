Kevin Danso riavvolge il nastro all'affare saltato tra Lens e Roma dopo il mancato superamento delle visite mediche: "Mi ha fatto male".

La telenovela con protagonisti Kevin Danso e la Roma, in estate, ha rappresentato uno dei temi più caldi dell'ultima sessione di mercato.

Il difensore del Lens in giallorosso non è mai approdato, vedendo sfumare in extremis un trasferimento già definito a causa del mancato superamento delle visite mediche per presunti problemi di salute.

L'austriaco, a 'L'Equipe', ha riavvolto il nastro all'affare naufragato non senza lesinare frecciate.