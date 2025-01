L'Italia nel destino di Danso, dallo sfottò del Lens al Napoli alle visite saltate con la Roma: adesso è vicino alla Juventus

La Juventus vuole Danso che già due volte in passato era stato vicino alla Serie A: ci aveva provato il Napoli e quest'estate la Roma.

Le storie tra l'Italia e Kevin Danso non mancano, nonostante il giocatore ancora non abbia mai giocato in Serie A. Potrebbe farlo presto visto che è l'obiettivo principale della Juventus per gennaio.

Il difensore austriaco gradisce la destinazione, anche perché dopo aver sfiorato il campionato italiano, adesso vorrebbe concretizzare questo passo importante nella sua carriera.

Pochi mesi fa era pronto a vestire la maglia della Roma ma non superò le visite mediche e rimase al Lens. Ma in precedenza chi aveva provato a portarlo in Italia era stato il Napoli. E in quel caso non sono mancate le prese in giro da parte del club francese una volta che l'operazione sfumò e il giocatore rinnovò con il Lens.